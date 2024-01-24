Китай ужесточает ограничения на вывод капитала за рубеж через инвестфонды

Китайские власти ограничивают доступ к фондам, инвестирующим в торгуемые за пределами материкового Китая ценные бумаги.

Китайские власти ограничивают доступ к фондам, инвестирующим в торгуемые за пределами материкового Китая ценные бумаги.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times.

Власти опасаются, что резкий рост популярности ориентированных на зарубежные рынки фондов среди розничных инвесторов усилит отток капитала, отмечает газета. В августе минувшего года она сообщала, что крупнейшие управляющие компании КНР почти выбрали государственные квоты на иностранные инвестиции.

К настоящему времени некоторые фонды уже выбрали свои квоты, другие получили от китайских регуляторов указание замедлить или прекратить продажи своих паев.

Около трети фондов, вкладывающих в зарубежные ценные бумаги в рамках китайской программы Qualified Domestic Institutional Investor (QDII), на которую не распространяются жесткие меры контроля за выводом капитала, приостановили или ограничили продажи своих инструментов розничным инвесторам для поддержания стабильной деятельности и защиты интересов инвесторов, согласно публичным заявлениям этих фондов.

Регуляторы также попросили ряд брокерских компаний, продающих инструменты фондов розничным инвесторам через программу QDII, приостановить сделки с паями ETF, привязанных к индексам MSCI USA 50, Nasdaq 100 и Nikkei 225, на фоне "аномальной торговой активности".

Программа QDII – единственный законный способ для китайских розничных инвесторов вкладывать в иностранные акции и облигации.