Китай теряет миллиардеров из-за репрессий против технологических компаний

Более 400 человек потеряли свой статус миллиардеров в прошлом году, большинство из них - из Китая. Глобальное ужесточение денежно-кредитной политики, проблемы в связи с COVID-19 и репрессии Пекина против крупных технологических компаний нанесли ущерб свер

Более 400 человек потеряли свой статус миллиардеров в прошлом году, большинство из них - из Китая. Глобальное ужесточение денежно-кредитной политики, проблемы в связи с COVID-19 и репрессии Пекина против крупных технологических компаний нанесли ущерб сверхбогатым.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Китай потерял 229 миллиардеров из списка Hurun Global Rich List 2023, что составляет более половины из 445 человек, исчезнувших из списка магнатов с минимальным собственным капиталом в 1 млрд долларов.

Вторая по величине экономика мира также добавила в список 69 новых миллиардеров за этот период.

"Число миллиардеров в мире сократилось на 8%, в то время как их общее состояние сократилось на 10%", - сказал Руперт Хугеверф, основатель и председатель Hurun Report. Он добавил, что всего в список вошли 3 112 человек против 3381 годом ранее.

Китай оставался крупнейшим источником сверхбогатых: общее количество миллиардеров в нем составляло 969 по состоянию на 16 января 2023 года, опередив США с 691.

"Повышение процентных ставок, укрепление доллара США, схлопывание технологического пузыря, вызванного COVID, и продолжающееся влияние российско-украинской войны в совокупности нанесли ущерб фондовым рынкам", - отметил Хугеверф.