Китай стремительно наращивает резервы золота

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Китай с 2009 года впервые обнародовал объем официальных резервов золота. Золотые резервы Китая по состоянию на конец июня составили 53,31 млн. унций.

Как сообщает Report, по информации центрального банка Китая, в конце мая 2015 года золотые резервы страны составили 33,89 млн. унций. То есть за месяц Китай увеличил резервы на 19,42 млн. унций или 57,3%.

Отметим, что Китай закупает больше всего золота в мире, однако его запасы не сообщались. Несмотря на большой объем закупаемого Китаем золота за последний месяц, текущие цены на золото самые низкие с 2010 года (1 140 долларов/унция).