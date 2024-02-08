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Китай столкнулся с рекордной дефляцией на фоне кризиса спроса

Китай столкнулся с рекордной дефляцией на фоне кризиса спроса Потребительские цены в Китае в январе упали на 0,8% в годовом выражении — это максимальное падение с 2009 года на фоне глобального кризиса.
Финансы
8 февраля 2024 г. 15:01
Китай столкнулся с рекордной дефляцией на фоне кризиса спроса

Потребительские цены в Китае в январе упали на 0,8% в годовом выражении — это максимальное падение с 2009 года на фоне глобального кризиса.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР.

Эксперты отмечают, что статистика указывает на устойчивое дефляционное давление в китайской экономике. Пекину необходимо принимать быстрые и решительные меры для борьбы с риском закрепления дефляционных ожиданий среди потребителей.

Индекс цен производителей в Китае снизился на 2,5%, что отмечает 16 месяцев подряд дефляции на заводских ценах.

Новые данные усиливают призывы к Китаю активизировать стимулирование экономики и остановить падение фондового рынка, несмотря на предпринятые меры. Среди них - высвобождение долгосрочной ликвидности для банков и увеличение эмиссии гособлигаций.

Озабоченность Пекина подчеркивает смещение главы регулятора рынка ценных бумаг Китая на фоне обвала индексов на $5 трлн, пишет агентство.

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи CSI 300 в четверг вырос на 0,4%, продолжив четвертый день роста.

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Версия на английском языке China’s economy under pressure as inflation drops at fastest pace in 14 years

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