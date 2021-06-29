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Китай стоит на пороге новой экономической угрозы

Китай стоит на пороге новой экономической угрозы В третьем квартале 2020 года уровень госдолга побил исторический рекорд: он составил почти 290% ВВП Китая
Финансы
29 июня 2021 г. 18:39
Китай стоит на пороге новой экономической угрозы

За последние десять лет долг Китая резко вырос и стал одним из самых серьезных вызовов для правительства Поднебесной.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC.

Итак, Пекин считает растущий уровень обязательств страны — потенциальной угрозой для экономической стабильности. Власти в последние годы пытались снизить зависимость от них, но пандемия коронавируса и вызванный ей кризис приостановил работу в этом направлении.

Распространение вируса ударило по бизнесу Китая. Власти были вынуждены упростить для компаний получение займов, отмечает издание.

Как результат — в третьем квартале 2020 года уровень госдолга побил исторический рекорд: он составил почти 290% ВВП Китая, свидетельствуют данные Банка международных расчетов.

В схожей ситуации оказались и другие крупные экономики:

  • США,
  • Япония,
  • страны Европы.

Здесь властям также пришлось помогать бизнесу и гражданам справляться с трудностями.

Однако, пишет CNBC, структура китайского долга иная: свыше 160% ВВП страны приходится на корпоративный сектор, а не на правительственный, как в США и Японии.

На фоне восстановления экономики после COVID-19 Китай вернулся к усилиям по ограничению своих долгов. По мнению экспертов британского банка Barclays, рост уровня кредитования в Китае замедлится к концу 2021 года до 10-10,5% по сравнению с 13,3% в конце прошлого 2020 года.

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