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    Китай снимает ограничения на участие иностранного капитала в финансовом секторе страны

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Китай снимает ограничения на участие нерезидентов в капиталах банков и инвестиционных компаний. Тем самым, они смогут получить право контроля в китайских компаниях. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, это решение принято правительством Китая в рамках процесса либерализации финансового сектора страны.

    Заместитель министра экономики Китая Чжу Гуанъяо заявил сегодня в Пекине, что нерезиденты смогут владеть 51% акций китайских компаний. Это позволит иностранным банкам, инвестиционным и страховым компаниям эффективно конкурировать с китайскими финансовыми учреждениями.

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