Китай разместил евробонды на сумму 2 млрд евро в Париже

Китай разместил в Париже номинированные в евро гособлигации на сумму 2 млрд евро.

Китай разместил в Париже номинированные в евро гособлигации на сумму 2 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Синьхуа.

Объем выпуска трехлетних евробондов со ставкой 2,517% составил 1,25 млрд евро, семилетних облигаций со ставкой 2,738% - 750 млн евро.

Выпуск китайских евробондов привлек внимание международных инвесторов: объем заявок составил 16,2 млрд евро, что более чем в восемь раз превысило объявленный размер эмиссии.

Облигации будут торговаться на Гонконгской фондовой бирже и Euronext.