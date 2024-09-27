Китай разместил евробонды на сумму 2 млрд евро в Париже

Китай разместил в Париже номинированные в евро гособлигации на сумму 2 млрд евро.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Синьхуа.
Объем выпуска трехлетних евробондов со ставкой 2,517% составил 1,25 млрд евро, семилетних облигаций со ставкой 2,738% - 750 млн евро.
Выпуск китайских евробондов привлек внимание международных инвесторов: объем заявок составил 16,2 млрд евро, что более чем в восемь раз превысило объявленный размер эмиссии.
Облигации будут торговаться на Гонконгской фондовой бирже и Euronext.