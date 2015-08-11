​Китай провел девальвацию юаня

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Сегодня Китай провел рекордную девальвацию национальной валюты - юаня. Решение о девальвации было принято после резкого сокращения в июле объемов экспорта. Это самая масштабная девальвация за последние 20 лет. Центробанк Китая ослабил юань на 1,9%. Как сообщает Report, банк обещал, что девальвация будет разовой, и они будут поддерживать курс юаня на определенном уровне.

Аналитик Australia & New Zealand Banking Group Ltd в Сингапуре Kун Го отмечает, что данный шаг Центробанка Китая означает конец периода фиксированного курса.

Отметим, что в последние годы Центробанк Китая удерживал стабильный и прочный курс юаня для того, чтобы завоевать статус официальной резервной валюты и предотвратить отток капитала. В результате, валютные резервы Китая сократились на 300 млрд. долларов, а юань превратился в самую сильную валюту среди национальных валют развивающихся стран. Это снизило конкурентоспособность Китая как страны-экспортера.

Главный эксперт по рынкам Азии Bloomberg Intelligence Том Орлик отмечает, что в нынешней ситуации Китай пытается стимулировать рост экспорта, и в то же время предотвратить отток капитала из страны, поэтому находится в поисках оптимального курса юаня. Напомним, что после девальвации курс доллара вырос до 6,2298 юаней.

"Каждый процент девальвации в Китае приводит к оттоку капитала в 40 млрд. долларов. Хотя девальвация ускоряет отток капитала, власти Китая считают, что с резервами в 3,69 трлн. долларов они решат данную проблему", - отметил Т.Орлик.

Отметим, что в июле объемы экспорта Китая сократились в годовом исчислении на 8,3%.