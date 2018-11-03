Китай окажет поддержку Пакистану в экономических трудностях

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Китай поможет Пакистану в преодолении экономических трудностей.

Как передает Report, об этом 3 ноября по итогам переговоров премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и премьер- министра Пакистана Имран Хана заявил заместитель министра иностранных дел КНР Кун Сюанью.

"В ходе визита стороны договорились, что Китай будет оказывать необходимую поддержку и помощь Пакистану в преодолении страной нынешних экономических трудностей", - заявил дипломат.

Он отметил, что в отношении "конкретных шагов в данной области стороны проведут дополнительные детальные обсуждения".

Отметим, Пакистан - один из наиболее надежных партнеров КНР в Азии. Стороны осуществляют дружественное сотрудничество по множеству направлений, активно укрепляя межличностные и культурно-гуманитарные контакты. Китай также выступает в качестве важного источника иностранных инвестиций для пакистанской экономики.