Китай обошел США по числу долларовых миллиардеров

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Китае живет больше долларовых миллиардеров, чем в США. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный шанхайским исследовательским институтом Hurun.

Состоянием свыше одного миллиарда долларов, по данным экспертов, обладают 594 жителя Китая. Для сравнения: в Америке сегодня проживает 535 миллиардера.

На первом месте среди китайских супербогачей - Ван Цзяньлинь, глава Dalian Wanda Group, занимающейся коммерческой недвижимостью и кинопрокатом, его состояние оценивается в 32,1 млрд долларов.

Компанию Dalian Wanda называют одним из крупнейших в мире операторов кинотеатров: она является совладельцем сетей кинопроката не только в Китае, но и в Австралии и США.

Вторую строчку рейтинга занимает основатель интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма, его состояние оценивается в 30,6 млрд долларов.

Рейтинг Hurun публикуется ежегодно на протяжении последних 18 лет и традиционно привлекает внимание журналистов, бизнесменов и исследователей всего мира подробностью и точностью представленных данных. Его называют аналогом списка, составляемого американским журналом Forbes.