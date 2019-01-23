Китай не будет сокращать инвестиций в госдолг США

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Китай на планирует значительно сокращать объем своих инвестиций в рынок долговых обязательств Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на СМИ КНР, об этом заявил заместитель главы Государственного комитета по контролю за ценными бумагами КНР Фан Синхай во время Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я не думаю, что Китай каким-либо образом значительно сократит свои инвестиции в рынок государственных облигаций США", - заявил Фан Синхай.

Замглавы ведомства сказал, что Китай должен инвестировать за рубеж, а рынок государственных облигаций США представляется идеальным местом для вложений.

По официальным данным, Китай владеет свыше $1,1 трлн казначейских облигаций США и является крупнейшим иностранным кредитором Соединенных Штатов.