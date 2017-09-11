Китай намерен запретить торговлю биткоинами

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Власти Китая подготовили распоряжение о закрытии криптовалютных бирж в стране, что спровоцировало падение стоимости биткоина на 15,2%. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это стало вторым ударом по рынку цифровых валют с оборотом в 150 млрд долларов после того, как ранее на этой же неделе Китай официально объявил вне закона первичное размещение монет (ICO).

Как сообщило новостное агентство Caixin со ссылкой на анонимные осведомленные источники в рабочей группе по борьбе с рисками в сфере интернет-финансов, власти готовятся ввести запрет на деятельность всех криптовалютных бирж Китая, в связи с чем уже распространили соответствующее уведомление среди местных регуляторных органов.

Пока остается неясным, действительно ли криптовалютные биржи страны получили подобное распоряжение. Так, представитель Huobi по связям с общественностью заявила, что компания не получала никаких уведомлений и продолжает функционировать в штатном режиме. Официальный представитель Okcoin также подтвердила, что власти не присылали руководству биржи никаких уведомлений о закрытии.