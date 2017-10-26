Китай начал процесс размещения суверенных долларовых облигаций впервые за последние 13 лет

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Китай начал процесс размещения суверенных долларовых облигаций впервые с 2004 года.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, министерство финансов предлагает пятилетние ноты на 1 млрд долларов с разницей в 30-40 базисных пунктов по сравнению с казначейскими обязательствами. 10-летние долларовые облигации будут размещаться с разницей в 40-50 б. п. к аналогичным инструментам США.

Отметим, что на этот шаг Пекин пошел всего через неделю после того, как китайские лидеры обозначили большую роль Поднебесной на мировой арене.

Продажа облигаций осуществляется сразу после съезда Коммунистической партии, который проходит всего дважды за десятилетие, на котором президент Си Цзиньпин укрепил свой статус сильнейшего лидера за долгие годы.

У Си Цзиньпин есть трехлетний план превращения Китая в ведущую глобальную державу с планом углубления экономических связей Китая с Азией, Европой и Африкой в рамках глобальной инициативы в области инфраструктуры.

Выпуск призван установить ориентир для определения цен на валютные облигации Китая, говорится в заявлении министерства финансов.

Из-за скромного размера выпуск носит символическое значение, но он даст государственным предприятиям и банкам маркер для оценки, поэтому время размещения также выбрано удачно.