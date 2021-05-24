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Китай может свернуть рынок криптомайнинга

Китай может свернуть рынок криптомайнинга Китай заявил об ужесточении контроля оборота криптовалют и криптомайнинга в стране с целью предотвращения финансовых рисков
Финансы
24 мая 2021 г. 13:26
Китай может свернуть рынок криптомайнинга

В воскресенье, 23 мая, курс главной криптовалюты — биткоина — побил очередной "антирекорд". На 18 часов по Гринвичу монета упала до значений, почти на 50% меньше максимальных — апрельских.

Как передает Report со ссылкой на 3dnews.ru, курс криптомонеты упал на 13% и составил 32 601 долларов США.

Для сравнения, 14 апреля текущего года биткоин достигал отметки в 64 895 долларов США.

Падение затронуло не только биткоин, но и другие монеты: Эфириум потерял 17% и стоит 1 905 долларов США.

Так как рынки криптовалют ведут торги круглосуточно, стоит ожидать и дальнейших изменений.

При этом Китай в пятницу заявил об ужесточении контроля оборота криптовалют и криптомайнинга в стране с целью предотвращения финансовых рисков.

Как заявил вице-премьер Китая Лю Хэ, эта мера должна положить конец добыче и торговле криптовалютами.

Из-за этого китайские операторы криптомайнинга заявили о прекращении своей работы на территории Поднебесной. В их числе такие крупные игроки, как Huobi Mall и BTC.TOP. Криптобиржа Huobi объявила о приостановке обслуживания клиентов из материкового Китая.

"Майнинг криптовалют потребляет много энергии, что противоречит поставленным в Китае целям углеродной нейтральности", — цитирует РБК директора по инвестициям Novem Arcae Technologies в Пекине Чен Цзяхэ.

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Версия на английском языке China may curtail crypto mining market

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