Китай инвестирует 3,6 млрд долларов в нефтеперерабатывающий завод в Иране

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Китай инвестирует 3,6 миллиарда долларов в нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) иранской нефтехимической компании Masjed Soleyman Petrochemical Industries Co. (MIS).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство РИА Новости, информацию распространило агентство Mehr News Agency.

Между китайской Wuhan Company и иранской MIS было подписано соответствующее соглашение.

При заключении сделки также присутствовал министр по делам кооперативов, труда и социального обеспечения Ирана Али Рабиеи (Ali Rabiei).

Кроме того, было подписано еще несколько соглашений о совместных предприятиях между Ираном и другими странами.

Иран заключил соглашение с австрийской компанией о совместном производстве в пищевой промышленности и с голландскими компаниями о поставках сырья и производстве детских смесей.