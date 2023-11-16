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Китай хочет направить на поддержку рынка жилья свыше 130 млрд долларов

Китай хочет направить на поддержку рынка жилья свыше 130 млрд долларов Китай хочет предоставить не менее 1 трлн юаней (137 млрд долларов) для реализации плана преодоления крупнейшего за последние десятилетия спада на рынке недвижимости.
Финансы
16 ноября 2023 г. 13:12
Китай хочет направить на поддержку рынка жилья свыше 130 млрд долларов

Китай хочет предоставить не менее 1 трлн юаней (137 млрд долларов) для реализации плана преодоления крупнейшего за последние десятилетия спада на рынке недвижимости.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Bloomberg.

"Китай планирует предоставить не менее 1 трлн юаней (137 млрд долларов) недорогого финансирования (1,65-1,75%, что значительно ниже базовой ставки в 3,45%) для национальных программ строительства доступного жилья и реконструкции "городских деревень" в качестве мер поддержки рынка недвижимости", - сообщает агентство.

Благодаря этому плану власти Китая планируют преодолеть крупнейший за последние десятилетия спад на рынке недвижимости.

Народный банк страны будет постепенно предоставлять эти деньги через банки. В итоге средства будут приходить домохозяйствам на покупку жилья.

Главный экономист по Китаю в Jones Lang LaSalle Брюс Панг ожидает, что механизм приведет к 10 трлн юаней (1,4 трлн долларов) общих прямых инвестиций в сектор жилья.

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