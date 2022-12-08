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"КазМунайГаз" провел крупнейший в истории фондового рынка Казахстана IPO

"КазМунайГаз" провел крупнейший в истории фондового рынка Казахстана IPO Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принял участие в церемонии открытия торгов акциями АО "НК "КазМунайГаз" в рамках крупнейшего IPO в истории фондового рынка страны.
Финансы
8 декабря 2022 г. 11:30
КазМунайГаз провел крупнейший в истории фондового рынка Казахстана IPO

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принял участие в церемонии открытия торгов акциями АО "НК "КазМунайГаз" в рамках крупнейшего IPO в истории фондового рынка страны.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан.

Общий объем IPO составил порядка 154 млрд тенге (330 млн долларов), количество поданных заявок - порядка 130 тыс., а доля инвесторов из Казахстана - более 95%.

"Заявки наших граждан были удовлетворены в приоритетном порядке и в полном объеме. IPO "КазМунайГаза" является одной из крупнейших сделок для фондового рынка Казахстана. Это несет в себе положительный эффект как для развития отечественного финансового рынка, так и для граждан нашей страны", - сказал премьер.

По его словам, вывод крупных госкомпаний на фондовый рынок повышает их подотчетность и прозрачность перед обществом и акционерами, а также совершенствует инвестиционную культуру и финансовую грамотность населения в целом.

"В скором времени и другие нацкомпании также станут публичными за счет проведения ряда IPO в 2023-2025 годах. Это еще один наш с вами шаг к построению открытой и эффективной экономики в интересах народа Казахстана", - заключил Смаилов.

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