​Каждая из 200 тыс. банкнот в Азербайджане фальшивая

Центробанк Азербайджана периодически осуществляет модернизацию дизайна национальной валюты в целях борьбы с поддельными банкнотами.

Как сообщает Report, об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

По его словам, для изготовления банкнот номиналом 200 манатов были использованы самые высокие технологии.

"Азербайджанские деньги имеют высокую степень защиты. У нас приходится одна фальшивка на 200 тыс. банкнот, тогда как в Европе этот показатель составляет 30 тыс., а в России – 130 тыс.", - сказал Рустамов.