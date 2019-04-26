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Каждая из 200 тыс. банкнот в Азербайджане фальшивая

​Каждая из 200 тыс. банкнот в Азербайджане фальшивая

Центробанк Азербайджана периодически осуществляет модернизацию дизайна национальной валюты в целях борьбы с поддельными банкнотами.

Как сообщает Report, об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

По его словам, для изготовления банкнот номиналом 200 манатов были использованы самые высокие технологии.

"Азербайджанские деньги имеют высокую степень защиты. У нас приходится одна фальшивка на 200 тыс. банкнот, тогда как в Европе этот  показатель составляет 30 тыс., а в России – 130 тыс.", - сказал Рустамов.

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