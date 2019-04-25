Казахстанский фонд продал ценные бумаги Азербайджана

Национальный банк Казахстана продал государственные облигации Азербайджана из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на сумму 29,8 млрд тенге (134 млн манатов или 79 млн долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на Tengrinews.kz, об этом говорится в обзоре Ассоциации финансистов Казахстана.

В портфеле пенсионного фонда продолжают оставаться азербайджанские госбумаги на сумму 54,8 млрд тенге (247 млн манатов или 145 млн долларов).

Отметим, что государственные ценные бумаги правительства Азербайджана появились в портфеле ЕНПФ после обмена их на облигации проблемного Международного банка Азербайджана.