Казахстанский "Альфа-банк" приостановил переводы в долларах США и евро

"Альфа-банк Казахстан" в связи с санкциями США приостановил переводы в долларах и евро для физических и юридических лиц.

"Альфа-банк Казахстан" в связи с санкциями США приостановил переводы в долларах и евро для физических и юридических лиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении банка.

"6 апреля "Альфа-банк Казахстан" был включен в санкционные списки США. Сейчас мы совместно с Национальным банком страны работаем над решением задач",- отмечается в сообщении.

В некоторых сервисах банка введены временные ограничения. "Приостановлены переводы в долларах США и евро для физических и юридических лиц. Клиенты могут снять наличные в банкоматах, перевести деньги в тенге в мобильном приложении по номеру телефона в банки-участники системы мгновенных платежей и реквизитам счета в другие банки в пределах суточного лимита. Временно приостановлена конвертация валюты", - говорится в сообщении.

Кроме того, приостановлена работа карт Visa и MasterCard за пределами собственной сети банкоматов и POS-терминалов. Временно введены лимиты на снятие наличных и переводы для физических лиц и юридических лиц. Приостановлена выдача кредитов.

6 апреля власти США объявили, что вводят полные блокирующие санкции против "Сбербанка" и "Альфа-банка". Санкции предусматривают заморозку активов банков и запрет для американских граждан и компаний вести с ними бизнес. При этом под ограничения попадают транзакции, связанные с оплатой энергоносителей из РФ.