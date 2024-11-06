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Казахстанская фондовая биржа приостановила торговлю акциями Exxon Mobil

Казахстанская фондовая биржа приостановила торговлю акциями Exxon Mobil Казахстанская фондовая биржа (KASE) с 6 ноября приостановила торги простыми акциями Exxon Mobil Corporation, дата расчетов которых приходится на 14 ноября 2024 года и последующие даты.
Финансы
6 ноября 2024 г. 10:11
Казахстанская фондовая биржа приостановила торговлю акциями Exxon Mobil

Казахстанская фондовая биржа (KASE) с 6 ноября приостановила торги простыми акциями Exxon Mobil Corporation, дата расчетов которых приходится на 14 ноября 2024 года и последующие даты.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении биржи.

Торги приостановлены в соответствии в связи с наличием у KASE информации о том, что 14 ноября 2024 года будет осуществлена фиксация реестра для выплаты дивидендов по указанным акциям.

Как говорится в сообщении, "торги указанными акциями на KASE будут возобновлены с 18 ноября 2024 года".

Ранее мировые информационные агентства сообщали, что Exxon Mobil зафиксировала более высокую, нежели прогнозировали аналитики, прибыль в III квартале. Согласно отчетности компании, чистая прибыль составила 8,61 млрд долларов или 1,92 доллара на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 1,87 доллара на акцию. Размер дивидендов составит 99 центов на акцию.

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Версия на английском языке Kazakhstan Stock Exchange suspends trading in Exxon Mobil shares

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