Казахстан выпускает в обращение инвестмонеты

Основное их предназначение – инвестирование и сбережение средств

Инвестиционные монеты «Altyn barys» и «Kúmis barys» с 2020 годом чеканки выпускает в обращение Национальный банк Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на МИА «Казинформ», Национальный банк 17 августа выпускает в обращение инвестиционные монеты «Altyn barys» и «Kúmis barys» с 2020 годом чеканки из золота номиналами 10, 20, 50, 100, 200 и 500 тенге и из серебра номиналами 1, 2, 5 и 10 тенге.

В дизайне инвестиционных монет «Altyn barys» и «Kúmis barys» изменены надписи на монетах на государственном языке и улучшены скульптурные изображения.

Инвестиционные монеты – это высококачественные золотые и серебряные монеты высшей пробы 999,9. Основное их предназначение – инвестирование и сбережение средств.

На сегодня существуют несколько крупнейших брендов инвестиционных монет — «Крюгерранд» (Южная Африка), «Американский орёл» (США), «Венская филармония» (Австрия), «Панда» (Китай), «Кленовый лист» (Канада).

Первые казахстанские инвестиционные монеты «ЖІБЕК ЖОЛЫ» («Шелковый путь») были выпущены в обращение в 1996 году. С 2009 года в связи с изменением дизайна стали выпускаться инвестиционные монеты «Алтын барыс» и «Күміс барыс» с разными весовыми характеристиками.

Особенности инвестиционных монет:

- неограниченные тиражи;

- изготавливаются без применения технологии «proof»;

- получение дохода в зависимости от стоимости и веса металла, из которого сделана монета;

- принимаются к обратному выкупу Национальным банком в соответствии с правилами продажи и выкупа вне зависимости от состояния (царапины, патина) поскольку выкуп рассчитывается по весу металла, содержащегося в монете;

- не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость.

Инвестиционные монеты из золота и серебра всех номиналов обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Казахстана.

Инвестиционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.



