Казахстан вводит налоги на Google и майнинг

В Казахстане с 2022 года появятся налог на майнинг и цифровой налог.

В Казахстане с 2022 года появятся налог на майнинг и цифровой налог.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил директор департамента крупных налогоплательщиков комитета госдоходов министерства финансов РК Ануар Сулейменов.

"Одно из основных изменений, которые будут внесены в налоговое законодательство со следующего года, – это цифровой налог, так называемый налог на Google, который позволит уравнять конкурентные условия между иностранными и отечественными компаниями. Он введется с января 2022 года и будет уплачиваться иностранными компаниями при реализации товаров и услуг через электронные сервисы, интернет-сайты", – сказал Сулейменов.

По его словам, налог не новый, он вводится в рамках налога на добавленную стоимость. Оплата будет взыматься по той же ставке 12%. Помимо этого, предполагается введение такой льготы, как упрощенный порядок возврата в размере 80%.

"Он будет распространяться и предоставляться для тех экспортеров, которые реализуют валютную выручку не менее 50%, поступивших от экспорта. Также будет введен упрощенный порядок прекращения деятельности плательщиков НДС. Это та категория налогоплательщиков, которая состояла на учете по НДС, но никакие операции, взаиморасчеты не производила, деятельностью не занималась. Для них, если сейчас для ликвидации проводятся налоговые проверки, то в будущем планируется осуществление ликвидации через упрощенный порядок, через камеральный контроль", – сказал Сулейменов.

Помимо этого, с января 2022 года будет определен предельный порог налоговой задолженности в размере 6 МРП (месячный расчетный показатель), ниже которого не будет применяться арест счетов.

"Также со следующего года вводится плата за цифровой майнинг. Ее плательщиками станут лица, осуществляющие цифровой майнинг. Ставка составит 1 тенге к 1 киловатту", – заключил директор департамента КГД.