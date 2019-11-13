В мировом рейтинге стран по запасам золота Казахстан находится на 16-м месте

Международные резервы Казахстана на конец октября 2019 года составили 29,5 млрд долларов США — на 1,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года (29 млрд долларов США) и на 2,5% больше, чем в сентябре.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, октябрьские значения также стали максимальными с начала 2019 года.

Валютная часть резервов по состоянию на ноябрь снижается пятый год подряд и находится на уровне 11,2 млрд долларов США. В то же время за последний месяц активы в СКВ увеличились на 4,5%.

Объемы золота в составе международных резервов, в свою очередь, активно растут. За последние пять лет золото в структуре ЗВР увеличилось с 7 млрд до 18,3 млрд долларов США.

Таким образом, на данный момент соотношение золота и валюты в составе международных резервов составляет 62% и 38% соответственно. Объемы золотовалютных резервов находятся на достаточно высоком уровне, что в случае возникновения экономических шоков способно обеспечить стабильность курса национальной валюты.

Мировые цены на золото по итогам октября находились на уровне 1506,4 долларов США за унцию, месяцем ранее цена составляла 1487,6 долларов США за унцию (+1,3%). С начала года цена на драгоценный металл выросла на 17,5%, а по отношению к октябрю 2018 года — на 23,7%.

В 2018 году усилившаяся геополитическая и экономическая неопределенность в мире все больше побуждала центральные банки диверсифицировать свои резервы и переориентировать внимание на инвестирование в безопасные и ликвидные активы. Согласно результатам опроса Всемирного золотого совета (World Gold Council), 76% центральных банков рассматривают золото в качестве актива-убежища. По данным Всемирного золотого совета, чистые покупки золота центральными банками в 2018 году достигли 651,5 тонны — на 73,8% больше, чем в предыдущем году (374,8 тонны). Это самый высокий уровень ежегодных чистых покупок с момента приостановления конвертируемости доллара в золото в 1971 году и второй по величине годовой итог за всю историю наблюдений организации. В 2018 году Казахстан вошел в тройку лидеров по закупке золота после России и Турции. Запасы золота в Казахстане выросли на 50,6 тонны за год.

В III квартале 2019 года центральные банки купили 156 тонн золота. Таким образом, закупки за девять месяцев текущего года выросли до 547,5 тонны. В общей сложности 14 центральных банков сообщили о добавлении в свои золотовалютные резервы одной и более тонны золота. Покупка снова распространилась в самых разных странах — в основном на развивающихся рынках. Казахстан, в свою очередь, в лице Нацбанка за восемь месяцев текущего года увеличил запас золота на 26,9 тонны и в рейтинге стран по запасам золота в ЗВР расположился на 16-м месте, обойдя такие страны, как Узбекистан, Саудовская Аравия и Великобритания.