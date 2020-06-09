Казахстан выводит из обращения банкноту в 500 тенге

С 10 июня 2020 года завершается период параллельного обращения банкнот номиналом 500 тенге образца 2006 года.

Как передает Report, об этом сообщает «Казинформ» со ссылкой на сообщение .

«В период параллельного обращения банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года являются законным платежным средством, обязательны к приему на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей и переводов денег. До 10 июня 2020 года включительно не допускается отказ в принятии банкнот старого образца в качестве средства платежа. Отказ в приеме банкнот и монет, которые являются законным платежным средством, влечет нарушение статьи 206 Кодекса РК об административных правонарушениях», - отметили в Нацбанке.

В случае возникновения фактов отказа в приеме банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года в период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов необходимо обратиться в территориальный филиал Нацбанка.