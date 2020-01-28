Казахстан выпустил в обращение монеты номиналом 200 тенге

Национальный банк Казахстана во вторник выпускает в обращение биколорные циркуляционные монеты номинальной стоимостью 200 тенге образца 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, дизайн монет выполнен в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной указом президента Республики Казахстан от 12 декабря 2018 года.

В стилистике дизайна биколорных циркуляционных монет прослеживается симбиоз художественных элементов восточной и западной культур.

Внешнее кольцо монет выполнено из нейзильбера, внутренний диск изготовлен из никелевой латуни. Гурт выполнен с 16 углублениями, с чередующимися гладкими и рифлеными секторами.

На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части изображен государственный герб Казахстана, по окружности – надпись «QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY», обозначающая страну-эмитента. В нижней части монеты – надпись «2020», обозначающая год чеканки.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части – надпись «200», обозначающая номинал и выполненная на фоне гравировки горизонтальными штриховыми линиями, которые повторяют очертания цифры номинала. В верхней и в нижней части монеты – орнаментальные фрагменты, выполненные в виде вертикальных штриховок. В нижней части монеты – надпись «TEŃGE», обозначающая текстовое наименование национальной валюты, выполнена на фоне радиальных штриховых линий. В левой части монеты аббревиатура «QUB», обозначающая банк-эмитент QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI. В правой части монеты – товарный знак (логотип) Казахстанского монетного двора.