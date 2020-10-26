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Казахстан сохранил учетную ставку без изменений

Казахстан сохранил учетную ставку без изменений Процентный коридор сохранился на уровне +/-1,5 процентных пункта
Финансы
26 октября 2020 г. 18:12
Казахстан сохранил учетную ставку без изменений

Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с сохранением процентного коридора +/-1,5 п.п.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба регулятора. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 7,5%.

Следующее решение по базовой ставке будет принято по результатам предстоящего прогнозного раунда «ноябрь-декабрь» и будет основано на обновленных прогнозах по инфляции и других макроэкономических показателях в зависимости от складывающейся динамики и продолжения пандемии коронавируса.

Очередное плановое решение Национального банка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 14 декабря 2020 года.


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