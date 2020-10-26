Казахстан сохранил учетную ставку без изменений

Процентный коридор сохранился на уровне +/-1,5 процентных пункта

Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с сохранением процентного коридора +/-1,5 п.п.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба регулятора. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 7,5%.

Следующее решение по базовой ставке будет принято по результатам предстоящего прогнозного раунда «ноябрь-декабрь» и будет основано на обновленных прогнозах по инфляции и других макроэкономических показателях в зависимости от складывающейся динамики и продолжения пандемии коронавируса.

Очередное плановое решение Национального банка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 14 декабря 2020 года.



