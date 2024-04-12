Казахстан сохранил базовую ставку на уровне 14,75%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75%.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75%.

Об этом Report передает со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт. Годовая инфляция в феврале и марте продолжила снижаться, однако более медленными темпами. Инфляционные ожидания несколько снизились, но остаются на достаточно высоком уровне", - говорится в сообщении.

В Нацбанке также добавили, что во внутренней экономике Казахстана сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса и незаякоренных инфляционных ожиданий.

Ранее 23 февраля Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку с 15,25% до 14,75% годовых.