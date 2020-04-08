Казахстан откорректировал бюджет с учетом цены на нефть в 20 долларов

В среду президент Казахстана подписал Указ «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год».

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы Акорды.

«С учетом текущей ситуации в мировой экономике, ценовой конъюнктуры на товарных рынках, а также коронавирусной пандемии в мире, уточнен прогноз макроэкономических показателей на 2020 год. Данный прогноз и необходимость реализации мер по обеспечению социально-экономической стабильности явились основаниями для уточнения параметров республиканского бюджета 2020 года», - указывается в сообщении.

Представляя документ на заседании правительства 2 апреля, министр национальной экономики Руслан Даленов пояснил, что основными факторами уточнения прогноза являются нестабильная внешнеэкономическая ситуация, наметившаяся глобальная рецессия и замедление деловой активности на фоне защитных мер по нераспространению коронавируса.



Средняя цена нефти в уточненном бюджете определена на уровне 20 долларов США за баррель, расчетный курс доллара – на уровне 440 тенге.

Годовая инфляция ожидается в интервале 9-11%. Номинальный ВВП оценивается в объеме 69,7 трлн тенге (158,4 млрд долларов США.

Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2020 году оцениваются в объеме 6,4 трлн тенге (14,5 млрд долларов США), что на 1,7 трлн тенге (3,9 млрд долларов США) меньше утвержденного плана. Размер гарантированного трансферта из Нацфонда планируется увеличить на 2 трлн тенге (4,5 млрд долларов США), до 4,77 трлн тенге (10,8 млрд долларов США). С учетом трансфера из Нацфонда поступления составят 11,8 трлн тенге (26,8 млрд долларов США). Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 14,3 трлн тенге (32,5 млрд долларов США) с увеличением на 1,3 трлн тенге (2,9 млрд долларов США) относительно утвержденного объема. Расходы республиканского бюджета составят 14,3 трлн тенге (с увеличением на 1,4 трлн тенге или 3,2 млрд долларов США), дефицит – 2,4 трлн тенге (5,4 млрд долларов США), или 3,5% к ВВП.