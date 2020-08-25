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Казахстан скорректировал прогнозы на инфляцию

Казахстан скорректировал прогнозы на инфляцию На инфляцию будут также оказывать влияние перенос обменного курса на цены на фоне ожидаемого дефицита платежного баланса, а также увеличенный фискальный импульс
Финансы
25 августа 2020 г. 12:09

На фоне слабого внутреннего спроса, который будет оказывать дезинфляционный эффект, прогноз инфляции на 2020 год для Казахстана пересмотрен с 9-11% на первом этапе до 8-8,5%.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил председатель Национального банка страны Ерболат Досаев.

«На инфляцию будут также оказывать влияние перенос обменного курса на цены на фоне ожидаемого дефицита платежного баланса, а также увеличенный фискальный импульс, воздействие которого на инфляцию продолжится и в 2021 году.  Соответственно, по нашим оценкам, в 2021 году на фоне постепенного повышения цен на нефть и восстановления внутренней экономики годовая инфляция будет формироваться ближе к верхней границе коридора 4-6% и сложится в этом коридоре также и в 2022 году», - сказал он.

В этой связи прогноз инфляции соответствует следующим таргетам: 4-6% в 2021-2022 гг., 4-5% в 2023-2024 гг. и 3-4% в 2025 году, уточнил Досаев. По его информации, годовая инфляция составила 7,1% в июле, в том числе  продовольственная инфляция – 11,3% и продолжает вносить основной вклад в инфляцию. Максимальные темпы роста сохраняются на хлебобулочные изделия и крупы (13,8%), плодоовощную продукцию (13,4%), при этом несколько замедлился темп роста цен на мясо и мясопродукты (12,9%).

«Непродовольственная инфляция сохранилась на уровне 5,4% при продолжающемся снижении цен на ГСМ (бензин - на 0,2% за июль). Годовой рост цен платных услуг повысился с 3% до 3,2% в июле на фоне постепенного исчерпания эффекта от временного снижения тарифов на коммунальные услуги в условиях чрезвычайного положения. Тарифы на регулируемые коммунальные услуги за июль т.г. повысились на 0,9%.», - резюмировал он.


 

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