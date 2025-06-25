Казахстан разместил евробонды на $2,5 млрд, спрос вдвое превысил предложение

Министерство финансов Казахстана разместило суверенные еврооблигаций на общую сумму $2,5 млрд.

Министерство финансов Казахстана разместило суверенные еврооблигаций на общую сумму $2,5 млрд.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минфин.

"24 июня Республика Казахстан успешно осуществила выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму 2,5 млрд долл. США в том числе: 7-летний выпуск на сумму $1,35 млрд с купонной ставкой 5%; 12-летний выпуск на сумму $1,15 млрд с купонной ставкой 5,5%", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение. Интерес к облигациям проявили инвесторы из Европы, США, Азии и Ближнего Востока.