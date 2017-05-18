Казахстан пытается получить обратно свои средства в Межбанке Азербайджана

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Казахстан вложил в Международный банк Азербайджана (МБА), недавно объявивший о процессе реструктуризации задолженностей, более 71 млрд тенге (383,4 млн манатов по сегодняшнему курсу) из средств Единого накопительного пенсионного фонда.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

По информации, министерство иностранных дел Казахстана будет активно сотрудничать по дипломатическим каналам с Азербайджаном по мере поступления соответствующих запросов. Официальная Астана опасается, что вложенные в облигации банка пенсионные накопления казахстанцев не будут возвращены.