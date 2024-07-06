О нас

Казахстан предложил создать Совет тюркских центральных банков

Казахстан предложил создать Совет тюркских центральных банков Казахстан предложил создать Совет тюркских центральных банков
Финансы
6 июля 2024 г. 14:28
Казахстан предложил создать Совет тюркских центральных банков

Казахстан предложил создать Совет тюркских центральных банков.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств в Шуше.

“Для развития экономического сотрудничества необходимо укреплять связи в финансовой сфере. Необходимо создать Совет тюркских центральных банков. Предлагаю также создать Общетюркскую патентную организацию. В этом году состоялась инаугурация Совета управляющих Тюркского инвестиционного фонда. Уверен, что его деятельность окажет положительное влияние на развитие экономики и финансово-инвестиционной сферы", – приводит слова Токаева пресс-служба Акорды.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
2 июля 2024 г. 13:07
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
ЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
ФотоЕВРО-2024: Франция обыграла Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал
6 июля 2024 г. 01:46
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
МЧС Кыргызстана: Из-за селей в стране с апреля этого года погибли 17 человек
2 июля 2024 г. 11:22
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
Путин проведет в Астане переговоры с Ильхамом Алиевым
2 июля 2024 г. 18:30
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
Мирзиёев: Предлагаем создать в Ташкенте Центр инновационных климатических решений ШОС
4 июля 2024 г. 16:20
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
1 июля 2024 г. 14:58
Назван лучший игрок матча 1/4 финала ЕВРО-2024 между сборными Испании и Германии
Назван лучший игрок матча 1/4 финала ЕВРО-2024 между сборными Испании и Германии
5 июля 2024 г. 23:24
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
Жапаров: Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совбеза ООН
2 июля 2024 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi