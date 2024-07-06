Казахстан предложил создать Совет тюркских центральных банков

Казахстан предложил создать Совет тюркских центральных банков

Казахстан предложил создать Совет тюркских центральных банков.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств в Шуше.

“Для развития экономического сотрудничества необходимо укреплять связи в финансовой сфере. Необходимо создать Совет тюркских центральных банков. Предлагаю также создать Общетюркскую патентную организацию. В этом году состоялась инаугурация Совета управляющих Тюркского инвестиционного фонда. Уверен, что его деятельность окажет положительное влияние на развитие экономики и финансово-инвестиционной сферы", – приводит слова Токаева пресс-служба Акорды.