Казахстан повысил базовую ставку до 9,5%

Национальный банк Казахстана решил повысить базовую ставку с прежних 9,25% до 9,5% годовых.

Национальный банк Казахстана решил повысить базовую ставку с прежних 9,25% до 9,5% годовых.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник пресс-служба финансового регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,5% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8,5%", — говорится в сообщении.

Напомним, что 26 июля Нацбанк повысил базовую ставку с 9% до 9,25% годовых.