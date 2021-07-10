Казахстан намерен повысить прямые иностранные инвестиции до 19 млрд долларов

Беспрецедентное падение в мире уровня инвестиций и усиление торговых войн обостряют глобальную конкуренцию за инвестиции и рынки

Правительство Казахстана намерено повысить уровень прямых иностранных инвестиций до 19 млрд долларов США в текущем году.

Как передает Report со ссылкой на МИА «Казинформ», об этом заявил премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании правительства с участием главы государства,

«Беспрецедентное падение в мире уровня инвестиций и усиление торговых войн обостряют глобальную конкуренцию за инвестиции и рынки. В контексте данного тренда правительством реализуются системные меры по запуску нового инвестиционного цикла, такие как заключение инвестиционных соглашений, прямая работа с каждым держателем капитала на всех этапах цепочки добавленной стоимости, а также оперативное решение конкретных вопросов инвесторов в рамках регулярной работы Инвестиционного штаба», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина также озвучил задачи по привлечению инвестиций, стоящие перед правительством на текущий год. «В текущем году перед нами стоят амбициозные задачи - повысить уровень инвестиций в основной капитал до 20% к ВВП, прямых иностранных инвестиций – до 19 млрд долларов США», - отметил Аскар Мамин.