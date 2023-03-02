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Казахстан может поддержать Азербайджан в развитии финансовых услуг

Казахстан может поддержать Азербайджан в развитии финансовых услуг Казахстан может оказать необходимую поддержку Азербайджану в достижении стратегических целей в области развития финансовых услуг.
Финансы
2 марта 2023 г. 12:36
Казахстан может поддержать Азербайджан в развитии финансовых услуг

Казахстан может оказать необходимую поддержку Азербайджану в достижении стратегических целей в области развития финансовых услуг.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов.

"Сегодня, в рамках нашего визита в Казахстан, мы были гостями в Международном финансовом центре Астаны. На встрече мы говорили о программах и проектах, реализуемых Центром, в том числе о проделанной работе в аспекте развития финансовых услуг, о необходимой поддержке в достижении стратегических целей в области развития финансовых услуг в Азербайджане, а также обсудили перспективы будущего сотрудничества", - отметил Кязимов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstan Azərbaycana maliyyə xidmətlərinin inkişafında dəstək verə bilər

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