Казахстан может поддержать Азербайджан в развитии финансовых услуг

Казахстан может оказать необходимую поддержку Азербайджану в достижении стратегических целей в области развития финансовых услуг.

Казахстан может оказать необходимую поддержку Азербайджану в достижении стратегических целей в области развития финансовых услуг.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов.

"Сегодня, в рамках нашего визита в Казахстан, мы были гостями в Международном финансовом центре Астаны. На встрече мы говорили о программах и проектах, реализуемых Центром, в том числе о проделанной работе в аспекте развития финансовых услуг, о необходимой поддержке в достижении стратегических целей в области развития финансовых услуг в Азербайджане, а также обсудили перспективы будущего сотрудничества", - отметил Кязимов.