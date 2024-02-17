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Казахстан изучает опыт Азербайджана в налоговом администрировании

Казахстан изучает опыт Азербайджана в налоговом администрировании Прибывшая в Азербайджан делегация Комитета государственных доходов Казахстана провела ряд встреч в Государственной налоговой службе (ГНС) с целью изучения опыта страны в налоговом администрировании.
Финансы
17 февраля 2024 г. 10:58
Казахстан изучает опыт Азербайджана в налоговом администрировании

Прибывшая в Азербайджан делегация Комитета государственных доходов Казахстана провела ряд встреч в Государственной налоговой службе (ГНС) с целью изучения опыта страны в налоговом администрировании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНС.

Делегации во главе с заместителем председателя Комитета Ануаром Сулейменовым была представлена информация об успешной реализации в Азербайджане проекта по возврату части НДС, критериях по выявлению рискованного налогоплательщика по импортно-экспортным операциям, в том числе о применяемых в этой области цифровых решениях.

Была достигнута договоренность о проведении в ближайшие дни онлайн-встреч между двумя структурами с целью дальнейшего обмена опытом.

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Версия на английском языке ФотоKazakhstan studies tax administration experience of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstan Azərbaycanın vergi inzibatçılığı təcrübəsini öyrənir

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