Казахстан изучает опыт Азербайджана в налоговом администрировании

Прибывшая в Азербайджан делегация Комитета государственных доходов Казахстана провела ряд встреч в Государственной налоговой службе (ГНС) с целью изучения опыта страны в налоговом администрировании.

Прибывшая в Азербайджан делегация Комитета государственных доходов Казахстана провела ряд встреч в Государственной налоговой службе (ГНС) с целью изучения опыта страны в налоговом администрировании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНС.

Делегации во главе с заместителем председателя Комитета Ануаром Сулейменовым была представлена информация об успешной реализации в Азербайджане проекта по возврату части НДС, критериях по выявлению рискованного налогоплательщика по импортно-экспортным операциям, в том числе о применяемых в этой области цифровых решениях.

Была достигнута договоренность о проведении в ближайшие дни онлайн-встреч между двумя структурами с целью дальнейшего обмена опытом.