Казахстан и Китай будут сотрудничать в сфере цифровых валют

Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая подписали меморандум о сотрудничестве в области исследования цифровых валют.

Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая подписали меморандум о сотрудничестве в области исследования цифровых валют.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Казахстана.

Согласно информации, документ, который предусматривает "обмен опытом в области разработки цифровых валют центральных банков (CBDC)", подписан в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан.

"Стороны договорились обмениваться знаниями и экспертизой, реализовать совместные исследования в области CBDC, а также развивать компетенции сотрудников через совместное обучение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписанный документ подчеркивает важность международного сотрудничества в финансовой сфере и стремление двух стран к инновациям и развитию цифровых технологий.

В реализации меморандума будут участвовать также Национальная платежная корпорация Национального банка Казахстана, а со стороны Народного банка Китая - Институт цифровой валюты.