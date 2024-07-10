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Казахстан и Китай будут сотрудничать в сфере цифровых валют

Казахстан и Китай будут сотрудничать в сфере цифровых валют Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая подписали меморандум о сотрудничестве в области исследования цифровых валют.
Финансы
10 июля 2024 г. 23:09
Казахстан и Китай будут сотрудничать в сфере цифровых валют

Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая подписали меморандум о сотрудничестве в области исследования цифровых валют.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Казахстана.

Согласно информации, документ, который предусматривает "обмен опытом в области разработки цифровых валют центральных банков (CBDC)", подписан в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан.

"Стороны договорились обмениваться знаниями и экспертизой, реализовать совместные исследования в области CBDC, а также развивать компетенции сотрудников через совместное обучение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписанный документ подчеркивает важность международного сотрудничества в финансовой сфере и стремление двух стран к инновациям и развитию цифровых технологий.

В реализации меморандума будут участвовать также Национальная платежная корпорация Национального банка Казахстана, а со стороны Народного банка Китая - Институт цифровой валюты.

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