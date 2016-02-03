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    ​Кавказский банк развития рассматривает возможности консолидации

    20 марта состоится внеочередное общее собрание акционеров банка

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ По требованию Наблюдательного совета ОАО Кавказский банк развития 20 марта в 14:00 в головном офисе банка состоится внеочередное общее собрание акционеров банка.

    Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте банка.

    Отмечается, что на заседании будут обсуждаться возможная консолидация Кавказского банка развития с другими банками и другие вопросы.

    Напомним, что решением правления Центробанка Азербайджана от 27 января аннулирована лицензия ОАО Кавказский банк развития. 

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