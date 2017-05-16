Кавказский банк развития будет ликвидирован к концу года

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Процесс ликвидации ОАО "Кавказский банк развития" завершится к концу этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов на первом заседании Кредиторского комитета банка.

По его словам, всем кредиторам Кавказского банка развития будут выплачены компенсации в полном объеме: "Кредиторам этого банка повезло больше, чем остальных закрывшихся банков".

А.Джавадов также отметил, что в случае с Кавказским банком развития нет необходимости в активной деятельности Кредиторского комитета, избрании председателя и секретаря заседания: "Мы намерены в скором времени закончить нашу работу с этим банком. Возможно, мы передадим портфель другому банку, например, Pasha Bank".

Глава ADIF сообщил, что обязательства банка составляют 85 млн манатов: "Из них 41,3 млн манатов – перед Центробанком Азербайджан, остальная часть – долги физическим и юридическим лицам. Им осталось выплатить 22 млн манатов".