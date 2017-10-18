Каталонский кризис может обойтись Испании в 12 млрд евро

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Каталонский кризис может иметь негативный эффект для экономики Испании и привести к потере до 12 млрд евро (14 млрд долларов) ВВП в будущем году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду Независимый орган по фискальной ответственности.

По информации, ВВП страны может сократиться на 0,4 - 1,2 процентных пункта в 2018 году, что равносильно потере от 4 млрд до 12 млрд евро (4,7-14 млрд долларов) в зависимости от того, как долго продлится конфликт. Отмечается, что Каталония представляет около 20% испанского ВВП, поэтому все, что происходит в регионе, оказывает существенное влияние на ситуацию во всем королевстве. Ранее прогноз роста экономики страны на будущий год составлял 2,7%.

Отметим, что официальный Мадрид предоставил руководству автономии срок до 12:00 по бакинскому времени 19 октября, чтобы ответить на запрос, была ли провозглашена независимость. В противном случае Мадрид может применить 155-ю статью конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.