Азербайджанское каспийское пароходство завершило 2018 год с чистой прибылью

Активы Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO) на 1 января текущего года составили 1 196,042 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет пароходства, что это на 16,1% больше, чем на 1 января прошлого года.

Долгосрочные активы компании в прошлом году увеличились на 16,1% - до 890,89 млн манатов, текущие активы - на 16,2% - до 305,152 млн манатов.

За отчетный период обязательства акционерного общества увеличились на 92,3%, составив 205,054 млн манатов, в том числе долгосрочные - в 2,2 раза - до 69,484 млн, текущие обязательства - на 81,7% - до 135,571 млн манатов.

За год общий капитал пароходства увеличился на 7,3%, составив 990,988 млн манатов, а уставный капитал остался без изменений в размере 440,051 млн манатов.

Доходы ASCO в 2018 году составили 452,171 млн манатов (на 4,7% меньше, чем в 2017 году). Акционерное общество завершило 2018 год с чистой прибылью в 52,462 млн манатов, что на 47,6% меньше, чем в предыдущем году.