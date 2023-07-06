Каспийская международная инвестиционная компания сокращает капитал на 11%

ЗАО "Каспийская международная инвестиционная компания" сокращает уставный капитал на 3 399 919,84 манатов или 11%, с 31 001 200 манатов до 27 601 280,16 манатов.

ЗАО "Каспийская международная инвестиционная компания" сокращает уставный капитал на 3 399 919,84 манатов или 11%, с 31 001 200 манатов до 27 601 280,16 манатов.

Как сообщает Report, для этого планируется сократить номинальную стоимость находящихся в обращении 36 472 акций с 850 манатов до 756,78 манатов.

ЗАО не разглашает причины сокращения уставного капитала.

Каспийская международная инвестиционная компания была создана в 2008 году. Ее акциями на 28% владеет Исламский банк развития, 24% - ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" министерства экономики, 18% - Исламская корпорация по развитию частного сектора, 16% - Al Ahmar Group for Trading, Industrial & General Agencies, 14% - Saham Holding Company.