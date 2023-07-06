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Каспийская международная инвестиционная компания сокращает капитал на 11%

Каспийская международная инвестиционная компания сокращает капитал на 11% ЗАО "Каспийская международная инвестиционная компания" сокращает уставный капитал на 3 399 919,84 манатов или 11%, с 31 001 200 манатов до 27 601 280,16 манатов.
Финансы
6 июля 2023 г. 10:49
Каспийская международная инвестиционная компания сокращает капитал на 11%

ЗАО "Каспийская международная инвестиционная компания" сокращает уставный капитал на 3 399 919,84 манатов или 11%, с 31 001 200 манатов до 27 601 280,16 манатов.

Как сообщает Report, для этого планируется сократить номинальную стоимость находящихся в обращении 36 472 акций с 850 манатов до 756,78 манатов.

ЗАО не разглашает причины сокращения уставного капитала.

Каспийская международная инвестиционная компания была создана в 2008 году. Ее акциями на 28% владеет Исламский банк развития, 24% - ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" министерства экономики, 18% - Исламская корпорация по развитию частного сектора, 16% - Al Ahmar Group for Trading, Industrial & General Agencies, 14% - Saham Holding Company.

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Версия на азербайджанском языке “Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti” nizamnamə kapitalını 11 % azaldır

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