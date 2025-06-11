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Каспийская международная инвестиционная компания снижает уставный капитал

Каспийская международная инвестиционная компания снижает уставный капитал ЗАО "Каспийская международная инвестиционная компания" сокращает уставный капитал на 2 226 980,32 манатов или 9,2%, с 24 201 360,32 манатов до 21 974 380 манатов.
Финансы
11 июня 2025 г. 15:46
Каспийская международная инвестиционная компания снижает уставный капитал

ЗАО "Каспийская международная инвестиционная компания" снижает уставный капитал на 2 млн 226 тыс. 980,32 манатов или 9,2%, с 24 млн 201 тыс. 360,32 манатов до 21 млн 974,38 тыс. манатов.

Как сообщает Report, сокращение уставного капитала будет осуществлено за счет снижения номинальной стоимости находящихся в обращении 36,472 тыс. акций - с 663,56 манатов до 602,5 манатов за ценную бумагу.

Каспийская международная инвестиционная компания создана в 2008 году. Ее акционерами являются: - Исламский банк развития - 28%, 24% - ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", 18% - Исламская корпорация по развитию частного сектора, 16% - Al Ahmar Group for Trading, Industrial & General Agencies, 14% - Saham Holding Company.

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Версия на английском языке Caspian International Investment Company continues to reduce its authorized capital
Версия на азербайджанском языке “Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti” nizamnamə kapitalını azaltmaqda davam edir

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