Капвложения в экономику Азербайджана за 11 месяцев сократились почти на 4%

12:12

Капвложения в основной капитал в Азербайджане в январе-ноябре 2024 года составили 15 млрд 910,3 млн манатов, что на 3,8% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, капвложения в нефтегазовый сектор сократились на 9%, в ненефтегазовый - на 1,1%.

В отчетном периоде 51,2% (8 млрд 138,8 млн манатов) инвестиций направлены в сферу производства, 35,3% (5 млрд 617,8 млн манатов) - услуг, 13,5% (2 млрд 153,7 млн манатов) - на жилищное строительство.

Из общего объема капвложений 82,1% (13 млрд 66,5 млн манатов) пришлись на внутренние инвестиции. При этом 71,9% средств (11 млрд 434,8 млн манатов) были направлены в строительно-монтажные работы.