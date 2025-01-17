Капвложения в экономику Азербайджана в 2024 году сократились на 0,7%

Объем капитальных вложений в основной капитал в Азербайджане в 2024 году составил 21 млрд 435,1 млн манатов, что на 0,7% ниже показателя 2023 года.

Объем капитальных вложений в основной капитал в Азербайджане в 2024 году составил 21 млрд 435,1 млн манатов, что на 0,7% ниже показателя 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, капвложения в нефтегазовый сектор сократились на 10,2%, а ненефтегазовый - выросли на 3,3%.

Из общего объема капвложений 10 млрд 641,3 млн манатов (49,6% всех инвестиций) были направлены на объекты производственного значения, 8 млрд 221,1 млн манатов (38,4%) - в сферу услуг, 2 млрд 572 млн манатов (12%) - на строительство жилья.

За 2024 год объем внутренних капвложений составил 18 млрд 145,7 млн манатов (84,7% всех инвестиций).

72,4%, или 15 млрд 524,9 млн манатов в отчетном году было направлено на строительно-монтажные работы.