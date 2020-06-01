Капитализация Zoom превысила 50 млрд долларов

Рыночная капитализация сервиса видеоконференций Zoom 1 июня впервые превысила 50 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи.

По итогам торгов 29 мая цена акций компании выросла на 9,74% — до 179,48 долларов США. Уточняется, что при такой цене ее рыночная стоимость составила 50,61 млрд долларов США.

По подсчетам агентства Bloomberg, в 2020 году капитализация компании выросла более чем на 30 млрд долларов США.

Сервис быстро набирает популярность на фоне пандемии коронавируса, поскольку позволяет людям работать, учиться или общаться с близкими из дома в формате видеоконференции. Суточная аудитория приложения в мире в марте 2020 года увеличилась в 20 раз по сравнению с декабрем 2019 года — до 200 миллионов человек.

31 декабря 2019 года власти КНР заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.