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    Капитализация рынка криптовалют упала на 70% в этом году

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже 200 млрд долларов впервые в этом году.

    Как сообщает Report со ссылкой на CoinMarketCap, капитализация рынка потеряла более 70% за семь месяцев и в настоящее время составляет 191 млрд долларов.

    В январе объем рынка достигал пикового уровня в 814 млрд долларов.

    Отметим, что в настоящее время основные мировые криптовалюты продолжают дешеветь. Курс биткойна за сутки упал на 7%, опустившись ниже отметки в 6000 долларов. Etherium подешевел на 18,2% и в настоящее время продается по курсу 261 долларов.

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