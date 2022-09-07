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Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже 1 трлн долларов

Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже 1 трлн долларов Текущий курс биткойна опустился ниже 19 тыс. долларов и составил 18,7 тыс. долларов, что является минимальным показателем с 18 июня.
Финансы
7 сентября 2022 г. 17:08
Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже 1 трлн долларов

Текущий курс биткойна опустился ниже 19 тыс. долларов и составил 18,7 тыс. долларов, что является минимальным показателем с 18 июня.

Как передает Report, по подсчетам телеканала CNBC, рекордное падение биткойна и других криптовалют в последние несколько недель привело к тому, что общая капитализация мирового рынка криптовалют опустилась ниже отметки 1 трлн долларов.

Опрошенные телеканалом аналитики объясняют снижение курса криптовалют укреплением доллара в результате антиинфляционных мер ФРС, а также растущим пессимизмом инвесторов в отношении ближайших перспектив мировой экономики.

По мере роста рисков в экономике инвесторы предпочитают переводить средства из более волатильных и рисковых активов, таких как криптовалюты, в более стабильные традиционные валюты, в частности доллар.

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