Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже 1 трлн долларов

Текущий курс биткойна опустился ниже 19 тыс. долларов и составил 18,7 тыс. долларов, что является минимальным показателем с 18 июня.

Текущий курс биткойна опустился ниже 19 тыс. долларов и составил 18,7 тыс. долларов, что является минимальным показателем с 18 июня.

Как передает Report, по подсчетам телеканала CNBC, рекордное падение биткойна и других криптовалют в последние несколько недель привело к тому, что общая капитализация мирового рынка криптовалют опустилась ниже отметки 1 трлн долларов.

Опрошенные телеканалом аналитики объясняют снижение курса криптовалют укреплением доллара в результате антиинфляционных мер ФРС, а также растущим пессимизмом инвесторов в отношении ближайших перспектив мировой экономики.

По мере роста рисков в экономике инвесторы предпочитают переводить средства из более волатильных и рисковых активов, таких как криптовалюты, в более стабильные традиционные валюты, в частности доллар.