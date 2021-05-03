Капитализация рынка криптовалют достигла рекордных значений

При этом почти 48% от общего объема приходится на биткоин — его капитализация составляет 1,1 триллиона долларов

Капитализация всего глобального рынка криптовалют достигла рекордных 2,3 триллиона долларов США, что превысило показатель самой дорогой компании мира — Apple.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

По данным портала по состоянию на 12.52 (по бакинскому времени), за последние сутки капитализация криптовалютного рынка выросла на 5,2%, до 2,3 триллиона долларов США, при этом почти 48% от общего объема приходится на биткоин — его капитализация составляет 1,1 триллиона долларов США, что ниже ее исторического рекорда в 1,2 триллиона, достигнутого в середине апреле.

При этом капитализация американской компании Apple, крупнейшей по стоимости компании в мире, по состоянию на закрытие торгов пятницы составляет 2,19 триллиона долларов США.

Цена биткоина при этом сейчас растет на 4%, до 58,8 тысячи долларов США.